Выплата серьёзно помогла бы женщинам.

Россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка. С инициативой выступил координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков. Об этом сообщает телеканал "360".

По мнению Чеснокова, данная мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

Пенсия носит достаточно условный характер. Сергей Чесноков, координатор общественного движения "За жизнь!"

Он считает, что выплата серьёзно помогла бы женщинам, родившим третьего ребёнка. Чесноков считает, что они заслужили пенсию, так как внесли существенный вклад в демографическое развитие России. Размер пенсии, по его мнению, должен начинаться от 15 тысяч рублей.

Чесноков подчеркнул, что пенсия должна оставаться у женщины даже в том случае, если она будет работать.

Ранее в Госдуме призвали вернуться к выплате пенсий из бюджета.

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