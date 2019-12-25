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Власти Петербурга выделят денежные средства на развитие кинематографа
Сегодня, 17:23
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kraratau27

Власти Петербурга выделят денежные средства на развитие кинематографа

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Общий размер субсидий оценивается в 100 млн. рублей.

В этом году в Петербурге выделят бюджетные субсидии на развитие кинематографа. Соответствующее постановление во вторник, 18 мая, уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Беглов также утвердил порядок предоставления субсидий. Так, согласно документу, денежные средства будут предоставляться социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе. Точная дата и детали конкурса неизвестны. На данный момент только известно, что конкурс пройдет в течение ближайших трех месяцев. Отмечается, что субсидии будут направлены на создание национальных кинокартин. 

Ранее мы писали, что киностудия "Ленфильм" создаст фонд поддержки дебютных кинокартин.

Фото: pixabay.com
 

Теги: власти города, кинематограф, субсидии
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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