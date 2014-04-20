Власти Петербурга выделят субсидии на издание социально значимых книг

Объём финансирования в 2021 году составляет 9 138,4 тыс. рублей.

Власти Петербурга намерены выделить субсидии на издание социально значимых книг. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление "О порядке предоставления в 2021 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат на реализацию издательских проектов" подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Субсидии предоставляются на реализацию социально значимых издательских проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию исторических фактов о знаменательных событиях в истории страны и привлечение внимания к развитию социально экономического, политического и культурного положения страны и города. Пресс-служба Смольного.

Отбор книг проходит по тематическим направлениям и семи видам изданий. Чтобы получить субсидии, необходимо предоставить экземпляры изданий в СПБГБУК "Центральная городская публичная библиотека имени В.В.Маяковского". Таким образом, граждане смогут узнать о петербургских писателях.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" объем финансирования в 2021 году составляет 9 138,4 тыс. рублей. Пресс-служба Смольного.

Ранее мы писали, что Смольный выделит субсидии для издания районных газет.

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