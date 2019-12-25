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Смольный выделит субсидии для издания районных газет
Сегодня, 14:47
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Смольный выделит субсидии для издания районных газет

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Благодаря которым редакции смогут возместить затраты в связи с производством и распространением. 

Власти Петербурга намерены выделить субсидии для издания районных газет города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 1 мая. 

Соответствующее постановление "О предоставлении в 2021 году субсидии автономной некоммерческой организации "Санкт‑Петербургский центр информационной поддержки" на издание и распространение районных периодических печатных изданий" подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Таким образом, в 2021 году районные периодические печатные издания получат субсидии. Благодаря которым смогут возместить затраты в связи производством и распространением. 

Районные газеты издаются для повышения уровня информированности горожан о предстоящих и текущих событиях в политической, экономической, культурной и спортивной жизни Санкт‑Петербурга и каждого из 18 административных районов города.

Пресс-служба Смольного. 

Ранее мы писали, что в Петербурге открываются новые киоски в метро "Курьер". 

Фото: pixabay.com 

Теги: районные газеты, субсидии
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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