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Власти Петербурга выделят 150 млн рублей для поддержки производителей национальных фильмов
Сегодня, 21:15
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Власти Петербурга выделят 150 млн рублей для поддержки производителей национальных фильмов

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Победителей определят по результатам конкурса.

Во вторник, 15 марта, губернатор Петербурга Беглов подписал постановление о порядке предоставления субсидий организациям кинематографии в 2022 году, передает пресс-служба Смольного. 

Деньги предоставят компаниям, которые создают национальные фильмы с 2021 по 2023 год в Петербурге. Победителей определят по результатам конкурса. В этом году выделили 150 млн рублей, в прошлом – 58,8 млн рублей, а в 2020 году- 120 млн рублей. 

Ранее Петербург получит 8,3 млрд рублей на строительство школ. Деньги пойдут на строительство 27 школ.

Фото: pexels
 

Теги: кинематограф, льготы, поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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