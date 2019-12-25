Петербург получит 8,3 млрд рублей на строительство школ

Деньги пойдут на строительство 27 школ.

Федеральный центр выделит Петербурге 8,3 млрд рублей на строительство 27 школ. Об этом сообщает комитет по экономической политике.

В 2021 году в городе было одобрено предоставление субсидии на строительство 11 учебных заведений, а в 2022 году – на создание 16 школ. По концессионным соглашениям из низ возвести должны пять объектов. Деньги будут направлена в период с 2022 по 2029 годы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге заметили пустые полки в магазинах. Покупатели разобрали предметы женской гигиены, а также сахар в пакетах и недорогие крупы.

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