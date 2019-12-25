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В Петербурге заметили пустые полки в магазинах
Сегодня, 9:43
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В Петербурге заметили пустые полки в магазинах

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В некоторых регионах наблюдается повышенный спрос на продукты бакалейной группы.

В Петербурге жители заметили пустые полки в магазинах. Так, например, сообщили о пустых стеллажах в магазине "Перекресток" на Савушкина, 116. Об этом пишет "Фонтанка".

Так, покупатели разобрали предметы женской гигиены, а также сахар в пакетах и недорогие крупы. В X5 Group объяснили причину.

Отмечается, что в некоторых регионах наблюдается рост спроса на продукты бакалейной группы, а также на некоторые непродовольственные товары. Сообщается, что поставщики располагают достаточными запасами продукции, но по разным причинам не успевают подготавливать продукцию для поставок.

В настоящий ритейлер работает над решением этого вопроса.  

Ранее мы сообщали, что петербургские власти разработали план поддержки горожан и экономики. 

Фото: pixabay

Теги: повышенный спрос на продукты, пустые полки в магазинах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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