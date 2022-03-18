Российский сенатор заявила о том, что в стране достаточно запасов круп и сахара.

Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар. Такое заявление председатель Совета Федерации сделала во время общения с журналистами 18 марта. Парламентарий отметила гражданам страны, что в РФ есть все необходимые запасы с продовольствием, включая и остальные крупы. Матвиенко добавила, что столько сахара населению не нужно, так как в таком количестве его никто не употребит.

Сейчас ответственность каждого - как нашего общества, так и наших граждан - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника. Валентина Матвиенко, сенатор России

Валентина Матвиенко полагает, что в обществе нагнетается паника и распространяются фейк-новости в Интернете, которые в свою очередь приводят к тому, что люди " начинают куда-то бежать, это плохо". В СФ призвал россиян продолжать спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям.

Минпромторг отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах.

Фото и видео: Совет Федерации