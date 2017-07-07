Власти Петербурга выдали малому и среднему бизнесу кредиты на 9 млрд рублей

Сегодня в сфере предпринимательства занято более 1,5 млн человек.

В первой половине этого года в Петербурге в 1,5 раза вырос объем кредитов, выданных Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. По данным на 19 августа, сумма составляет почти 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 августа.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, власти заинтересованы в стабилизации ситуации в сфере бизнеса после первого года пандемии. В прошлом году Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован на 3,23 млрд рублей: выдано 730 займов по всем программам микрофинансирования. Малые и средние предприятия заключили более 300 договоров поручительства на общую сумму 4,68 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи.

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