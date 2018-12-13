Смольный утвердил проект развязки ЗСД со Шкиперским протоком

Документы подписаны, проект готов.

В Смольном утвердили планировку новой развязки ЗСД около Шкиперского протока. По предварительным данным, интенсивность движения на данном участке может превысить 550 единиц ежесуточно.

Отметим, что транспортная дорога станет объектом регионального значения. Постановление подписано правительством города 25 апреля и опубликовано на официальном ресурсе 29 апреля.

Известно, что протяженность магистрали достигнет 4,36 километров.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Трефолева ехавший по трамвайным путям автомобиль сбил петербурженку

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