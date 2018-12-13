На Трефолева ехавший по трамвайным путям автомобиль сбил петербурженку

Нарушитель ПДД хотел проехать по трамвайным путям, но не заметил женщину на дороге.

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Около 37 дома по улице Трифолева автомобиль наехал на женщину. Транспортное средство двигалось по трамвайным путям. Местная жительница только вышла из общественного транспорта и собиралась перейти дорогу.

Очевидцы отметили, что к месту аварии оперативно прибыли медики и правоохранительные органы. На данный момент информации о том, скрылся ли водитель с места ДТП - нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ленсовета неизвестный забыл на автобусной остановке пистолет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб