На Ленсовета неизвестный забыл на автобусной остановке пистолет

В Московском районе Петербурга неизвестный оставил на автобусной остановке пистолет. О находке сразу же сообщили местные жители. Они выложили в социальных сетях фотографии с оружием. На кадрах видно, что предмет лежит на лавочке, при этом ни одного человека на остановке нет.
Инцидент произошел в темное время суток.
Видимо, сегодня ограбление пойдёт не по плану!
пошутили очевидцы
Петербуржцы заметили, что оружие может запросто оказаться ненастоящим. Некоторым пистолет напомнил детскую игрушку. Другие не согласились с данным высказыванием. Третьи отметили, что лучше оружие не трогать, так как это может быть "развод".
Ранее Piter.tv писал о том, что на Малой Балканской в колодце найден снаряд времен ВОВ.
Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
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