На Ленсовета неизвестный забыл на автобусной остановке пистолет

Оружие так и осталось одиноко лежать на скамейке.

В Московском районе Петербурга неизвестный оставил на автобусной остановке пистолет. О находке сразу же сообщили местные жители. Они выложили в социальных сетях фотографии с оружием. На кадрах видно, что предмет лежит на лавочке, при этом ни одного человека на остановке нет.

Инцидент произошел в темное время суток.

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Петербуржцы заметили, что оружие может запросто оказаться ненастоящим. Некоторым пистолет напомнил детскую игрушку. Другие не согласились с данным высказыванием. Третьи отметили, что лучше оружие не трогать, так как это может быть "развод".

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Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб