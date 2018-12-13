На Малой Балканской в колодце найден снаряд времен ВОВ

ОМОН избавил жителей района от опасности взрыва.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники ремонтной службы обнаружили снаряд времен ВОВ. Исторический объект найден около колодца, рядом с которым рабочие проводили мероприятия. На место были вызваны оперативники и сотрудники ОМОНа.

Приехавшие на место специалисты изолировали находку, а после забрали ее для ликвидации. В результате никто не пострадал. Известно, что снаряд оказался 76-миллиметровой миной.

На данный момент территория у Малой Балканской улицы,58 безопасна.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб