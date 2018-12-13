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На Малой Балканской в колодце найден снаряд времен ВОВ
Сегодня, 15:50
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lesjasap

На Малой Балканской в колодце найден снаряд времен ВОВ

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ОМОН избавил жителей района от опасности взрыва.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники ремонтной службы обнаружили снаряд времен ВОВ. Исторический объект найден около колодца, рядом с которым рабочие проводили мероприятия. На место были вызваны оперативники и сотрудники ОМОНа.

Приехавшие на место специалисты изолировали находку, а после забрали ее для ликвидации. В результате никто не пострадал. Известно, что снаряд оказался 76-миллиметровой миной.

На данный момент территория у Малой Балканской улицы,58 безопасна.

Ранее Piter.tv писал о том, что

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: колодец, малая балкансчкая улица, снаряд времен вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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