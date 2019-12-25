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При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе нашли снаряд времен ВОВ
Сегодня, 9:09
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При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе нашли снаряд времен ВОВ

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На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В настоящее время снаряд обезврежен.

В ходе реставрации Собора Петра и Павла в Петергофе обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители КГИОП.

Снаряд находился внутри кирпичного подвала юго-западной части храма. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В настоящее время снаряд обезврежен.

Собор Петра и Павла, как и многие исторические сооружения Петергофа, серьёзно пострадал во время Великой Отечественной войны. Восстановительные работы проводились в 1974-1989 годах. Сейчас КГИОП постепенно восстанавливает фасады собора. Работы финансируются бюджетом Петербурга с 2013 года. Планируется завершить их к 2026 году.

Ранее мы сообщили о том, что здания Фарфоровского поста передвинут для строительства ВСМ.

Фото: КГИОП

Теги: санкт-петербург, снаряд времен вов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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