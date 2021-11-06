Здания Фарфоровского поста передвинут для строительства ВСМ

В охраняемую зону включены семь сооружений, входящих в состав исторического комплекса.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) утвердил границы и определил границы охраняемой территории Фарфоровского поста, присвоив ей статус объекта культурного наследия.

В охраняемую зону включены семь сооружений, входящих в состав исторического комплекса. Среди них и сама станция железнодорожного вокзала, а также шесть зданий, находящихся напротив железнодорожной линии. В прошлом месяце было принято решение включить Фарфоровский пост в перечень объектов культурного наследия как достопримечательное место.

Документация утверждает, что на данной территории возможно проведение работ, направленных на поддержание уникальных характеристик местности, прокладку новых инженерных коммуникаций, реконструкцию и демонтаж существующих объектов, а также другие действия, необходимые для сохранения исторического облика и уникальных черт этой территории.

Это решение подчеркивает значимость Фарфоровской почты как важной части культурного наследия Санкт-Петербурга и обеспечивает защиту ее уникальных архитектурных и исторических качеств.