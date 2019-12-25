Сад усадьбы архитектора Кваренги в Пушкине признан исторической достопримечательностью

Усадьба была заложена в 1780-е годы, когда на государственной территории возвели деревянный дом. Предполагается, что автором проекта мог быть сам Кваренги.

Сад усадьбы архитектора Джакомо Кваренги в Пушкине получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом проинформировало пресс-служба КГИОП.

Усадьба была заложена в 1780-е годы, когда на государственной территории возвели деревянный дом. Предполагается, что автором проекта мог быть сам Кваренги. В начале XVIII века архитектор разрабатывал планы для нескольких строений в Царском селе. В 1804 году усадьба с садом перешла в собственность архитектора. Деревянный дом, сохранившийся до наших дней, выполнен в классическом стиле с оштукатуренными фасадами и простыми наличниками окон.

После смерти Кваренги усадьбой владел наследник — князь Фёдор Сергеевич Голицын. Потом усадьбой управлял гвардейский офицер Виктор Иванович Барятинский, который перестроил старый дом в деревянный коттедж в стиле эклектики. В начале XX века усадьбой заведовала графиня Елизавета Владимировна Шувалова, оформившая интерьер в стиле Людовика XVI. В советские и постсоветские периоды территория использовалась различными организациями, а после революции долгое время оставалась заброшенной.

В начале 2000-х годов на месте деревянного дома построили кирповый особняк, копирующий внешний облик исторической постройки. До возведения нового строения проводились археологические раскопки, выявившие остатки фундамента старого дома, служебного флигеля, конюшни и кофейного домика.