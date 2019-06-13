В Смольном уже подписали распоряжение по Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Власти Петербурга усилят меры по сохранению здоровья женщин. Об этом сообщают в Смольном.

Так, 13 июня парламентарии города на Неве подписали распоряжение по Национальной стратегии действий в интересах женщин. Эта программа рассчитана на 2017-2022 годы.

Власти Северной столицы уверены, что подобная стратегия позволит к 2022 году снизить смертность женщин в возрасте от 16 до 54 лет. Кроме того, депутаты намерены увеличить до 70,1 % занятость женщин-матерей с маленькими детьми.

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Видео:Best Woman женский фестиваль/youtube