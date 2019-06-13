Россияне назвали свои самые любимые мультфильмы

На первом месте оказался "Ну, погоди!" с 65 % голосов.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали у россиян, какие мультфильмы они любят больше всего. Первое место в списке занял "Ну, погоди!". За него проголосовали 65 % респондентов. Об этом пишут "РИА Новости".

Стоит отметить, что все выпуски мультсериала "Ну, погоди!" смотрели 80 % опрошенных. Некоторые серии видели 18 %.

На втором месте оказались "Каникулы в Простоквашино", которые набрали 31 % голосов. Тройку лидеров замыкает мультсериал "Маша и Медведь" с 16 %.

В десятке самых любимых мультиков также оказались "Винни-Пух" (13 %), "Чебурашка и крокодил Гена" (10 %), а также "Кот Леопольд" и "Ежик в тумане" (по 8 %).

Опрос проводился 9 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод – телефонное интервью.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что около половины россиян удовлетворены уровнем жизни.

Видео: Piter.TV, YouTube / Союзмультфильм