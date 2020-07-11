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Власти Петербурга усилят контроль на городских водоёмах
Сегодня, 20:12
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kraratau27

Власти Петербурга усилят контроль на городских водоёмах

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В этом году в городе открыто 26 официальных пляжей. 

В связи с тёплой погодой в Северной столице власти города намерены усилить контроль за обеспечением безопасности на водоёмах. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Особое пристальное внимание власти уделят городским пляжам, набережным и причалам в связи с туристическим сезоном. Известно, что к летнему купальному сезону подготовлены 19 спасательных станций и 16 спасательных постов на водных объектах. Отмечается, что в этом году в Петербурге открыто 26 официальных пляжей. 

На данный момент поисково-спасательные службы ведут профилактические работы.

Ранее мы писали, что Петербург попал в ТОП лидеров по покупке туров с кэшбэком. 

Фото: Piter.tv 

Теги: водоемы петербурга, летний сезон
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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