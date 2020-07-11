Власти Петербурга усилят контроль на городских водоёмах

В этом году в городе открыто 26 официальных пляжей.

В связи с тёплой погодой в Северной столице власти города намерены усилить контроль за обеспечением безопасности на водоёмах. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое пристальное внимание власти уделят городским пляжам, набережным и причалам в связи с туристическим сезоном. Известно, что к летнему купальному сезону подготовлены 19 спасательных станций и 16 спасательных постов на водных объектах. Отмечается, что в этом году в Петербурге открыто 26 официальных пляжей.

На данный момент поисково-спасательные службы ведут профилактические работы.

Ранее мы писали, что Петербург попал в ТОП лидеров по покупке туров с кэшбэком.

Фото: Piter.tv