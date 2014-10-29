В Петербурге нет пригодных для купания водоемов

Согласно результатам проверки, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу 5 августа планово проверили качество воды девяти водных акваторий на 24 пляжах, которые расположены на территории города, на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Сегодня было отобрано 240 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам проверки, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Избегайте купания в стоячих водоемах с густой растительностью, болотистых районах, а также на мелководье и там, где гнездятся птицы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Две недели назад, 22 июля, пригодным для купания признали Ольгинский пруд.

Видео: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу