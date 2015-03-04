В Петербурге не осталось пригодных для купания водоемов

Было отобрано 216 проб воды.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу 29 июля проверили состояние качества воды девяти водных акваторий на 24 пляжах на соответствие требованиям санитарного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Было отобрано 216 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам проверки, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения инфекциями. Избегайте купания в стоячих водоемах с густой растительностью, болотистых районах, а также на мелководье и там, где гнездятся птицы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

На прошлой неделе пригодным для купания признали Ольгинский пруд в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV