В Петербурге вновь не нашлось пригодных для купания водоемов

Последняя в сезоне проверка прошла 3 сентября.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу завершают мониторинг за состоянием качества воды девяти водных акваторий на 24 пляжах на соответствие требованиям санитарного законодательства. Последняя в сезоне проверка прошла 3 сентября.

Было отобрано 336 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Фото: Piter.TV