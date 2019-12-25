Из 6 млрд на строительство коричневой ветки были сняты 1,6 млрд.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга "урезали" бюджет на строительство коричневой ветки метро. Соответствующая информация опубликована на сайте Смольного.

Как оказалось, Смольный уменьшил сумму на 1,6 млрд. Изначально, предполагалось выдать на соответствующий проект 6 млрд рублей.

Напомним, что достроить станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" должны до сентября 2023 года. Необходимые документы подписали ОАО "Метрострой" и "Дирекция транспортного строительства".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербургском метро раскрыли секрет интервального движения поездов.

Фото:pixabay