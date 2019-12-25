В Петербургском метро раскрыли секрет интервального движения поездов

Как оказалось, изменения вводят из-за уменьшения или увеличения количества вагонов в составах.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, почему в петербургском метро поезда ездят с разным интервалом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Как оказалось, расписание поездов составляется с учетом не скольких факторов. Так, в метрополитене берут за константу пассажиропотоки и техническую возможность систем управления движением составов. Кроме того, изменения также могут вводить из-за количества вагонов в составах.

Последний раз расписание корректировали из-за ввода новых станций.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург могут засыпать непроверенными реагентами.

Фото:Пресс-служба ГУП "Метрополитен", Piter.TV