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В Петербургском метро раскрыли секрет интервального движения поездов
Сегодня, 17:31
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IRINA_CHALKINA

В Петербургском метро раскрыли секрет интервального движения поездов

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Как оказалось, изменения вводят из-за уменьшения или увеличения количества вагонов в составах.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, почему в петербургском метро поезда ездят с разным интервалом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки. 

Как оказалось, расписание поездов составляется с учетом не скольких факторов. Так, в метрополитене берут за константу пассажиропотоки и техническую возможность систем управления движением составов. Кроме того, изменения также могут вводить из-за количества вагонов в составах.

Последний раз расписание корректировали из-за ввода новых станций.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург могут засыпать непроверенными реагентами.

Фото:Пресс-служба ГУП "Метрополитен", Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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