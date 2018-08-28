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Власти Петербурга: "свадебный ажиотаж" и частичная мобилизация не связаны
Сегодня, 19:57
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Власти Петербурга: "свадебный ажиотаж" и частичная мобилизация не связаны

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Сейчас в городе "высокий" свадебный сезон.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния заявили, что ЗАГСы Петербурга не переполнены заявлениями от мобилизованных граждан. Информация о "вспышке любви" оказалась фейком. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Как рассказали представители комитета, сейчас в Петербурге "высокий" свадебный сезон. Он длится с мая по сентябрь включительно. Женихи и невесты еще зимой забронировали места, некоторые стояли в очередях даже по 12-16 часов.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти Александр Дрозденко призвал устранить нарушения правил мобилизации.

Фото: Pexels

Теги: загсы, свадебный ажиотаж, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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