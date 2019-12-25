Уровень безработицы в Петербурге снизился на 37%

В городе наблюдается заметный рост деловой активности.

В Петербурге зафиксировано снижение уровня безработицы. В апреле текущего года количество безработных уменьшилось на 37%. Об этом сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Эксперты заявили, что многие отрасли петербургской экономики постепенно возвращаются к допандемийной жизни. По сравнению с апрелем 2020 года, в городе наблюдается высокий рост деловой активности, также увеличилось число индивидуальных предпринимателей. Бизнес приспосабливается к новым реалиям с учетом требований эпидемиологической безопасности.

Ранее психиатры отметили рост числа ментальных расстройств из-за коронафобии.

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