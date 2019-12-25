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Психиатры отмечают рост числа ментальных расстройств из-за коронафобии
Сегодня, 9:58
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smirenny

Психиатры отмечают рост числа ментальных расстройств из-за коронафобии

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К списку ментальных расстройств относят новую "коронафобию".

В пятницу, 14 мая, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева сообщили о росте ментальных расстройств у населения из-за пандемии. 

Специалисты-психиатры относят к списку расстройств новое, которое называют "коронафобией". Медики считают, что люди переживают за свое здоровье. Вторым по популярности в списке идет страх за материальное благополучие, поэтому рост расстройств связывают не только с прямыми последствиями пандемии. 

Исследования показывают, что уровень тревоги у жителей Москвы, Петербурга, регионов Дальнего Востока был высоким еще в начале пандемии. 

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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