Психиатры отмечают рост числа ментальных расстройств из-за коронафобии

К списку ментальных расстройств относят новую "коронафобию".

В пятницу, 14 мая, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева сообщили о росте ментальных расстройств у населения из-за пандемии.

Специалисты-психиатры относят к списку расстройств новое, которое называют "коронафобией". Медики считают, что люди переживают за свое здоровье. Вторым по популярности в списке идет страх за материальное благополучие, поэтому рост расстройств связывают не только с прямыми последствиями пандемии.

Исследования показывают, что уровень тревоги у жителей Москвы, Петербурга, регионов Дальнего Востока был высоким еще в начале пандемии.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тыс. человек.

Фото: Piter.tv