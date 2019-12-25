Программа по восстановлению города расширяется.

Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Александру Невскому. Смольный скорректировал свои планы по строительству в городе Донецкой области.

К 1 сентября Смольный собирается сдать на занятых российскими войсками территориях 3 школы и 3 детских сада. Губернатор Александр Беглов сообщил о том, что к началу отопительного сезона в этом году планируется восстановить объекты жилой застройки, а к концу I квартала 2023 года завершить работы на объектах здравоохранения и здании пожарной части.

Фонд "Победа" сформировал благотворительную программу помощи и восстановления Мариуполя. В нее вошли 29 объектов, например, 3 детских сада, 3 школы, 2 поликлиники, онкологический корпус, с детской хирургии, жилые дома. В восстановительных работах задействованы более 2 тысяч человек.

В дальнейшем будут восстановлены парк академического русского драматического театра, парк культуры и отдыха, спортивного комплекса и объектов жилой застройки.

В ходе работ существующую программу восстановления скорректировали. В нее добавили еще 8 объектов. Петербург будет проектировать и строить академический русский драматический театр на Театральном площади, восстанавливать Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания.

23 августа город отправил в Мариуполь школьные принадлежности для учеников разных классов.

Напомним, Мариуполь перешел под контроль российских войск в начале мая.

Фото: администрация Петербурга