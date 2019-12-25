Власти Петербурга скорректировали работу детских лагерей в период зимних каникул

Учреждения детского отдыха будут закрыты вплоть до 31 января 2021 года.

Петербургские школьники не смогут посетить детские лагеря в период зимних каникул. В это время учреждения детского досуга будут закрыты. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

В действующей редакции постановления для детских лагерей установили ограничения до 31 декабря 2020 года. Однако из-за зимних каникул срок продлили до 31 января 2021 года.

Зимние каникулы у школьников продлятся с 28 декабря по 10 января. Занятия возобновятся 11 января.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлили налоговые каникулы для предпринимателей.

Фото: pixabay.com