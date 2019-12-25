Власти Петербурга скорректировали работу детских лагерей в период зимних каникул

Петербургские школьники не смогут посетить детские лагеря в период зимних каникул. В это время учреждения детского досуга будут закрыты. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
В действующей редакции постановления для детских лагерей установили ограничения до 31 декабря 2020 года. Однако из-за зимних каникул срок продлили до 31 января 2021 года.
Зимние каникулы у школьников продлятся с 28 декабря по 10 января. Занятия возобновятся 11 января.
Ранее мы писали, что в Петербурге продлили налоговые каникулы для предпринимателей.
Фото: pixabay.com
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