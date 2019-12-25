В Петербурге продлили налоговые каникулы для предпринимателей

Льготы получили плавучие музеи и гостиничный бизнес.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в третьем чтении третий пакет мер поддержки бизнеса. Документ отдадут на подписание губернатору Александру Беглову. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Принятый законопроект на три года продлевает налоговые каникулы для предпринимателей, работающих по патентной системе и упрощенному налогообложению. Организациям социально-культурной сферы и гостиничному бизнесу продлили льготы до 2022 года. Кроме того, владельцам электромобилей и машин на газомоторном топливе не придется платить транспортный налог в течение пяти лет. От платежей освободили плавучие музеи: ледокол "Красин" и "Аврору".

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Фото: gov.spb.ru