Власти Петербурга решили изменить условия для расселения коммунальных квартир

Часть депутатов инициативу не одобрила.

Законодательное собрание Петербурга приняло за основу пакет поправок исполнительной власти в законы города, связанные с жилищной политикой. 32 парламентария проголосовали "за", 7 ― "против".

Инцииатива направлена на то, чтобы повысить эффективность расходования средств, выделяемых на эту цель. Согласно законопроекту, граждане, состоящие на жилищном учете, смогут приобрести последние комнаты за треть от их рыночной стоимости.

Кроме того, петербуржцы не смогут одновременно принимать участие в программе "Расселение коммунальных квартир" и состоять на учете согласно закону "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Право будут иметь только ветераны ВОВ, многодетные семьи и инвалиды.

Ранее ЗакС одобрил поправки в закон о новых территориях зеленых насаждений в Петербурге.

Фото: Piter.TV