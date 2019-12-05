Власти Петербурга решили закрыть от горожан Марсово поле

Комитет по благоустройству ведет работы по истреблению клещей.

Петербургские власти сегодня, 1 июля, в день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, закрыли для горожан Марсово поле. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как заявил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, Марсово поле закрыли для устранения клещей. По периметру площади растянули сигнальную ленту, установили желтые заборы. Борьба с клещами продолжится у комитета по благоустройству до 4 июля.

Напомним, что в последние дни на Марсовом поле проходили различные акции оппозиционеров. Однако Мейксин не связывает его закрытие с 1 июля. По его словам, это лишь совпадение.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти за неделю от укусов клещей пострадали 829 человек.

Фото: "Интересные события Санкт-Петербурга" / ВКонтакте