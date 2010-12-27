В Ленобласти за неделю от укусов клещей пострадали 829 человек

С начала лета от укусов клещей пострадали более 600 петербуржцев.

За минувшую неделю на территории Ленинградской области укусам клещей были подвержены порядка 829 жителей региона, из них сто сорок пять детей. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

По количеству пострадавших лидирует Тихвинский район, где в больницу были вынуждены обратиться 619 человек. В Киришском районе 426 пострадавших, а во Всеволожском 374 человек пострадали от укусов клещей.

Также по последним данным стало известно, что с начала лета от укусов клещей пострадали более 600 петербуржцев. В целях профилактики укусов медики рекомендуют использовать специальные спреи и закрытую одежду, чтобы избежать нападения насекомых. Также если вас все же укусил клещ необходимо как можно быстрее обратиться в больницу.