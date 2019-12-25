В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы в локдаун

Речь идет о нерабочей неделе, с 30 октября по 7 ноября.

В пятницу, 29 октября, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский опубликовал в своем Telegram-канале методические рекомендации комитета по промышленной политике. Появилась информация, как будут работать гостиницы и отели с 30 октября по 7 ноября.

Люди, не достигшие 18 лет, должны будут при заселении предъявить отрицательный ПЦР-тест. Людям старше 60 лет достаточно будет показать бумажную справку о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода). Также на нерабочей неделе власти Петербурга разрешили размещаться в гостиницах, хостелах и отелях организованной группе детей.

Информация есть и о работе кафе и ресторанов при гостиницах и хостелах. Заведения смогут работать с 6:00 до 23:00, но при условии, что будут обслужить только постояльцев.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что петербуржцев ждут новые ограничения, если эпидситуация не улучшится.

Фото: pexels.com