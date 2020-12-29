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Власти Петербурга разработают модель цифровой трансформации здравоохранения
Сегодня, 18:58
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smirenny

Власти Петербурга разработают модель цифровой трансформации здравоохранения

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До 1 сентября субъекты федерации должны утвердить региональные модели по ключевым отраслям.

В пятницу, 15 января, губернатор Петербурга на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу сообщил, что Смольный разработает и введет модель цифровой трансформации здравоохранения. 

Чиновники уверены:  важно совершенствовать деятельность медицинских организаций, опираясь на современные цифровые технологии. Кроме того, президент России определил цифровую трансформацию как национальную цель развития страны. До 1 сентября субъекты федерации утвердят региональные модели по ключевым отраслям экономики, социальной сферы и госуправления.

Ранее Piter.TV сообщал, как строили новый диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: здравоохранение, разработка цифровой модели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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