Власти Петербурга разработают модель цифровой трансформации здравоохранения

До 1 сентября субъекты федерации должны утвердить региональные модели по ключевым отраслям.

В пятницу, 15 января, губернатор Петербурга на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу сообщил, что Смольный разработает и введет модель цифровой трансформации здравоохранения.

Чиновники уверены: важно совершенствовать деятельность медицинских организаций, опираясь на современные цифровые технологии. Кроме того, президент России определил цифровую трансформацию как национальную цель развития страны. До 1 сентября субъекты федерации утвердят региональные модели по ключевым отраслям экономики, социальной сферы и госуправления.

Ранее Piter.TV сообщал, как строили новый диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге.

Фото: Piter.TV