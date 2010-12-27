Власти Петербурга разработали регламент по размещению информации на транспорте

Теперь на внешних бортах общественного транспорта нельзя будет размещать рекламу.

В пятницу, 16 августа, власти Петербурга представили регламент по размещению информации на транспорте. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Так, на внешних бортах автобусов, трамваев и троллейбусов теперь не будет рекламы. Ее можно разместить внутри общественного транспорта.

Отметим, что размещать информацию о праздниках можно, но авторам необходимо согласовать текст и изображения с СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудили финансовых мошенников из Российского союза молодежи.

Фото:pixabay