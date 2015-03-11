В Петербурге осудили финансовых мошенников из Российского союза молодежи

Они похитили у Комитета по молодежной политики более 800 тысяч рублей.

В пятницу, 16 августа, в Петербурге вынесли приговоры администрации Российского союза молодежи (РСМ). Адмиралтейский районный суд посчитал, что председатель организации Дмитрий Лядов и начальник отдела финансового планирования Марина Дементьева похитили у Смольного более 800 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, осужденные пытались похитить еще более 700 тыс. рублей. Они отправляли в Комитет по молодежной политики фальшивые документы, согласно которым правительство должно было возмещать им затраты на проведение молодежных мероприятий. Когда обман вскрылся, полиция возбудила уголовное дело за покушение на мошенничество.

Оба фигуранта дела свою вину не признали. Тем не менее, Лядову назначили 2,5 года домашнего ареста, а Дементьеву признали виновной с двумя годами уловного заточения и испытательным сроком на 1,5 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что депутаты Петербурга хотят ужесточить ответственность за организацию нелегальных свалок.

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