СК возбудил дело против руководства "Российского Красного Креста"

Главу РКК обвиняют в попытке продать здания санатория "Дружба" в Подмосковье по заниженной цене.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя общественной организации "Российский Красный Крест" Раисы Лукутцовой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления председателя московского городского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова, которое он подал на имя главы СК Александра Бастрыкина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" в отношении руководства РКК. Расследование касается попытки продажи зданий санатория "Дружбы", расположенного на территории Московской области, по заниженной цене.

Отмечается, что среди подследственных находится председатель РКК Раиса Лукутцова, которую весной текущего года поймали на получении взятки размеров в 30 миллионов рублей. По данным СК, это была лишь половина средств, которые требовала женщина.

В заявлении Трунов попросил главу Следственного комитета взять под личный контроль расследование преступлений, связанных с продажей "Дружбы".

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