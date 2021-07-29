Сумма ущерба от действий экс-руководства банка "Таврический" выросла до 952 млн рублей

Один из фигурантов дела просил назначить ему домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд продлил заключение под стражей до 6 октября 2021-го года бывшему заместителю председателя правления банка "Таврический" Дмитрию Гаркуше. Об этом 29 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гаркуша обвиняется в мошенничестве. С момента заключения мужчины под стражу количество вменяемых эпизодов выросло до 16, а сумму похищенного увеличилась до 952 млн рублей.

Посудимый считает, что следствие только возит его в суды для избрания меры пресечения. Он отметил, что 8,5 лет уже провел в несвободе и спросил о том, сколько это еще будет продолжаться. Отметим, что Гаркушу задержали 30-го июля 2020-го года. Он не признавал свою вину.

Сторона защиты считает, что его подопечному можно избрать домашний арест.

Участником преступного сговора также был председатель правления Сергей Сомов. Ему также продлили заключение под стражей. По делу также проходят еще два человека.

По версии следствия, Сомов и Гаркуша вступили в сделку с владельцем ЗАО "Ливиз" Александром Сабадашем в 2013 году и провернули несколько фиктивных сделок, привлекая компанию "Милан" в качестве заемщика. В договорах на общую сумму в 66 миллионов рублей говорилось якобы об импорте оборудования для изготовления пресс-форм у одной из организаций. На деле эта компания не занималась подобной деятельностью.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга