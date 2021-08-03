В Петербурге РКК откроет кризисный центр для детей и родителей

Центры начнут свою работу в августе этого года.

В Петербурге и других регионах Российский Красный Крест (РКК) откроет центр для детей и взрослых, оказавшихся в кризисной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Центры откроются в Белгородской, Владимирской, Вологодской и Воронежской областях, в Республике Татарстан, Калужской, Свердловской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге. Пресс-служба Российского Красного Креста

Центры начнут свою работу в августе этого года. В РКК отметили, что помощь нужна как минимум 10 тыс. семей. Такие данные показал опрос, проведенный в 37 регионах страны.

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам.

Фото: ВКонтакте / Российский Красный Крест