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Депутаты Петербурга хотят ужесточить ответственность за организацию нелегальных свалок
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib

Депутаты Петербурга хотят ужесточить ответственность за организацию нелегальных свалок

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Если водитель попадется на незаконном сбросе мусора, его машину конфискуют.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях хотят внести изменения, которые ужесточат ответственность за нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, сообщил "Петербургский дневник"

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что свалки являются источниками эпидемиологической опасности и вредных выбросов в атмосферу, что напрямую угрожает здоровью граждан. Если закон примут, то машины тех, кто устраивает нелегальные мусорные горы, будут конфисковать. 

Это станет новым шагом в борьбе с нелегальными свалками, так как недобросовестные владельцы предприятий часто продолжают нарушать закон даже после административного штрафа. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с сентября петербуржцы смогут наблюдать за рекультивацией свалки в Новоселках онлайн. 

Фото: gov.spb.ru 

 

Теги: нелегальная свалка, сброс мусора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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