Депутаты Петербурга хотят ужесточить ответственность за организацию нелегальных свалок

Если водитель попадется на незаконном сбросе мусора, его машину конфискуют.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях хотят внести изменения, которые ужесточат ответственность за нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, сообщил "Петербургский дневник".

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что свалки являются источниками эпидемиологической опасности и вредных выбросов в атмосферу, что напрямую угрожает здоровью граждан. Если закон примут, то машины тех, кто устраивает нелегальные мусорные горы, будут конфисковать.

Это станет новым шагом в борьбе с нелегальными свалками, так как недобросовестные владельцы предприятий часто продолжают нарушать закон даже после административного штрафа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с сентября петербуржцы смогут наблюдать за рекультивацией свалки в Новоселках онлайн.

Фото: gov.spb.ru