Власти Петербурга разработали базу с данными о состоянии фасадов исторических зданий

В 2022 году в городе отремонтируют порядка 155 зданий.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разработал базу с данными о состоянии фасадов исторических зданий, которые не являются объектами культурного наследия. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти города подумывают открыть базу для неравнодушных петербуржцев, которые смогут размещать фотографии запущенных зданий, после участвовать в их восстановлении.

В ближайшее время петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и фонд "Внимание" начнут совместную работу по сохранению и восстановлению фасадов исторических зданий.

Власти Петербурга всерьёз взялись за восстановление фасадов зданий. Так, с 5 июля ГАТИ начала проведение "Недели чистоты" в Петербурге. В первый день специалисты осмотрели 185 нежилых зданий и постоянных ограждений на наличие вандальных надписей и рисунков и выявили нарушения на 66 адресах.

Фото: Piter.tv