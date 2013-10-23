В первый день "Недели чистоты" в Петербурге ГАТИ выявила нарушения на 66 адресах

Специалисты осмотрели 185 нежилых зданий и постоянных ограждений.

В Петербурге в первый день "Недели чистоты" Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) осмотрела 185 нежилых зданий и постоянных ограждений на наличие вандальных надписей и рисунков. Специалисты выявили нарушения на 66 адресах. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники инспекции осмотрели здание почты на Херсонской улице и здание Смольнинского Хлебозавода на Лиговском проспекте, которые по-прежнему находятся в неприглядном виде. Также петербуржцы предложили специалистам осмотреть здания по Ленской, Лесной и Гранитной улицах, на которых ГАТИ выявила нарушения.

В число нарушителей вошёл и "Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова" на улице Красного Текстильщика. В ведомстве напомнили, что за неустранение самовольных рисунков и надписей предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, в понедельник, 5 июля, в Петербурге началась "Неделя чистоты". На протяжении недели специалисты ГАТИ проверят содержание фасадов нежилых зданий. Особое внимание будет уделяться самовольно нанесённым надписям и рисункам. "Неделя чистоты" пройдет в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Кировском районах.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю ГАТИ выписала штрафов на 11 млн. 10 тыс. рублей. Организации были оштрафованы за нарушение сроков и культуры производственных работ, а также за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга