Смольный разорвал договор по строительству перинатального центра на Вавиловых

Строительство роддома в Калининском районе приостановлено из-за удорожания проекта.

Соглашение о ГЧП, предусматривающее строительство современного роддома, расторгнуто в связи с увеличением капитальных затрат и изменением макроэкономической ситуации. Возможность досрочного прекращения договора была предусмотрена условиями соглашения и согласована обеими сторонами.

За месяц до расторжения соглашения Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по эскизному проекту перинатального центра, назначив ООО "Современные перинатальные технологии" застройщиком".

Материалы проекта будут переданы городским властям. Частному партнеру выплатят компенсацию, которая в основном покроет затраты на проектирование. Сумма компенсации не раскрывается, но эксперты оценивают её в 125 млн руб., что составляет около 2,5 тыс. руб./кв. м.

В Смольном уточнили, что проект может быть возобновлён при наличии бюджетного финансирования и сохраняющейся потребности в новом центре. Власти рассматривают возможность включения объекта в адресную инвестиционную программу.

Фото: Главгосэкспертиза