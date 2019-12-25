Власти Петербурга рассматривают возможность ввода машин каршеринга на водородном топливе

В эксперименте может принять участие компания "Хендэ".

В Смольном обсудят возможность использования каршеринговых авто на водородном топливе. Совещание по этому вопросу пройдет в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщило "ТАСС".

Участниками заседания станут представители Минпромторга РФ и компания Hyundai, которая готова предоставить свои автомобили.

Власти Петербурга хотят попробовать организовать эксплуатацию автомобилей на водороде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дилеры Петербурга в сентябре на 6% увеличили продажи новых автомобилей.

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