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Власти Петербурга рассматривают возможность ввода машин каршеринга на водородном топливе
Сегодня, 17:43
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nadezhda_sib

Власти Петербурга рассматривают возможность ввода машин каршеринга на водородном топливе

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В эксперименте может принять участие компания "Хендэ".

В Смольном обсудят возможность использования каршеринговых авто на водородном топливе. Совещание по этому вопросу пройдет в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщило "ТАСС".

Участниками заседания станут представители Минпромторга РФ и компания Hyundai, которая готова предоставить свои автомобили.

Власти Петербурга хотят попробовать организовать эксплуатацию автомобилей на водороде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дилеры Петербурга в сентябре на 6% увеличили продажи новых автомобилей. 

Фото: pixabay.com

Теги: водородное топливо, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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