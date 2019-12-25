Дилеры Петербурга в сентябре на 6% увеличили продажи новых автомобилей

В сентябре в городе продали 13 352 авто.

В Петербурге с января по сентябрь было продано 95 129 автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб".

При этом в городе уже третий месяц подряд растут продажи автомобилей. В сентябре продали 13 352 авто, что на 6% больше, чем в сентябре прошлого года.

Впервые в этом году за месяц удалось продать более двух тысяч автомобилей одного бренда – Hyundai. Такой рубеж данной марке удалось преодолеть лишь в декабре 2018 года. Лидером авторынка по-прежнему остается другой "кореец" – KIA. На третьем месте находится LADA.

Жоля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в РФ по итогам 9 месяцев текущего года составила 8,7% (годом ранее показатель был 8,8%).

Ранее эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене.

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