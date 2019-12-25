Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга рассказали об условиях отключения отопления. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного Александр Антипенко.
Отметается, что завершение отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха.
"Чтобы прекратить подавать тепло в квартиры петербуржцев, необходимо выйти на среднесуточный норматив по температуре воздуха более 8 градусов тепла в течение недели",
—сказано в сообщении.
По словам специалистов, в Северной столице обычно отопительный сезон заканчивается в начале мая.
Ранее мы сообщали о том, что в середине апреля Петербург замело снегом.
Фото:pixabay
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