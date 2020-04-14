В середине апреля Петербург замело снегом

Об осадках в виде снега говорили и синоптики.

После обеда 14 апреля Петербург засыпало снегом. Снежные хлопья наблюдали, преимущественно, на юге города, однако, осадки потом пришли и на север.

Снежную бурю сняли на видео на Среднерогатской улице (Московский район), Митрофаньевском шоссе (Адмиралтейский район) и на Купчинской улице (Фрунзенский район).

Об осадках в виде снега говорили и синоптики. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в городе определяет циклонический вихрь.

Видео: Piter.TV