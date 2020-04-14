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В середине апреля Петербург замело снегом

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Об осадках в виде снега говорили и синоптики.

После обеда 14 апреля Петербург засыпало снегом. Снежные хлопья наблюдали, преимущественно, на юге города, однако, осадки потом пришли и на север. 

Снежную бурю сняли на видео на Среднерогатской улице (Московский район), Митрофаньевском шоссе (Адмиралтейский район) и на Купчинской улице (Фрунзенский район). 

Об осадках в виде снега говорили и синоптики. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в городе определяет циклонический вихрь. 

Видео: Piter.TV

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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