Власти Петербурга рассказали о реконструкции Петрозаводского шоссе

В ближайшее время специалисты приступят к сборке металлоконструкций пролетного строения.

В Колпинском районе проходит реконструкция Петрозаводского шоссе. Ремонт проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты отчитались о проделанной работе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Сейчас специалисты занимаются сооружением подпорной стенки и подходов к ней на съезде путепровода. Они монтируют металлоконструкции нового съезда. На данный момент выполнено 65% металлоконструкций.

Также сейчас строители занимаются переустройством инженерных коммуникаций. Дорожные работы выполняются на правом направлении основного хода Петрозаводского шоссе. В ближайшее время специалисты приступят к сборке металлоконструкций пролетного строения.

Рабочие приступили к сооружению фундаментов павильонов надземного пешеходного перехода. Строители завершили устройство буронабивных свай путепроводов, сооружаются ростверки и стойки опор.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Петербурге планируют запустить движение по 13 новым автомагистралям.

Фото: Pxhere, Telegram / Дороги и мосты Петербурга