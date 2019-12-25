Стали известны маршруты автобусов-шаттлов в дни матчей Евро-2020 в Петербурге

Шаттлы будут курсировать по шести маршрутам. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, нужно предъявить паспорт болельщика и билет на матч.

В понедельник, 7 июня, в комитете по транспорту рассказали о работе автобусов-шаттлов в дни проведения матчей Чемпионата Европы по футболу.

Бесплатно проехаться в автобусах-шаттлах, на электричках, метро и трамваях №19 и №48 можно будет фанатам, если те предъявят паспорт болельщика и билет на матч. В городе уже подготовили шесть маршрутов, по которым зрителей будут доставлять к стадиону "Газпром Арены" и обратно.

Так, шаттл S1 проделает путь от "Пулково" до площади Восстания, шаттлы S2, S3 доставят от станций метро "Площадь Восстания", "Петроградская" и "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров". Маршрут шаттла S6 начинается от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы. S10 довезет от "Пулково" до Рюхинской улицы.

В ночь с 12 на 13 и с 21 на 22 июня буду работать троллейбус №46, трамвай №60, автобусы №2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 326.

Ранее мы писали, что в парке 300-летия появилась телестудия в виде огромного футбольного мяча.

Фото: Piter.tv